| TV-Star hatte Krebs

Anfang November schockte Walter Freiwald seine Fans mit der Nachricht, dass er an Krebs erkrankt sei. Nur wenige Wochen später ist der TV-Star gestorben.

Er gehörte zu den ganz Großen der deutschen Fernsehunterhaltung. Ende der 80er-Jahre wurde Walter Freiwald an der Seite von Harry Wijnvoord mit der Gameshow "Der Preis ist heiß" zum Zuschauer-Liebling. Am 6. November dann die Schock-Nachricht für seine Fans: Der TV-Star hat Krebs. Er selbst machte seine Krankheit via Social Media öffentlich. "Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder", schrieb er. Nur zehn Tage später starb Walter Freiwald mit nur 65 Jahren an den Folgen des Tumors.

Am Mittwoch wurde auf seiner Instagram-Seite und bei Twitter ein Bild des Entertainers gepostet, dazu hieß es: "Wir trauern um Walter Freiwald. Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen." Darum hatte der TV-Star seine Fans noch kurz zuvor selbst gebeten. "Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut! Vergesst mich nicht", hatte er geschrieben.

Zahlreiche Freunde und Kollegen drückten ihre Trauer bereits in den sozialen Medien aus. Harry Wijnvoord sagte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich bin tief erschüttert. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ich bin sehr froh, dass ich mit Walter noch vor Kurzem länger sprechen konnte."

Oliver Kalkofe twitterte: "Lieber Walter, so oft warst Du Gast in der Mattscheibe und hast uns zum Lachen gebracht, wenn auch meist unbewusst. Ohne Dich wäre das deutsche TV sehr viel trauriger und farbloser gewesen. Danke für den Wahnsinn, die Freude und die Energie. Ruhe in Frieden." Torsten Sträter verabschiedete sich mit folgenden Worten: "Lieber Walter, wir halten dich so sehr am Leben, wie wir können. Gute Reise."

Walter Freiwald hinterlässt seine Frau Annette, mit der er über 30 Jahre lang verheiratet war, und zwei Söhne.

Quelle: teleschau – der Mediendienst