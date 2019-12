Märchenfilm an Weihnachten

Der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein Weihnachtsklassiker. Auch 2019 darf er im TV-Programm nicht fehlen. Hier finden Sie die Sendetermine im Überblick.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", die tschechoslowakisch-ostdeutsche Co-Produktion aus dem Jahr 1973, ist für viele DER Weihnachtsfilm schlechhin, noch vor "Der kleine Lord", "Kevin - Allein zu Haus" oder den "Sissi"-Filmen. Die Fans lieben die charismatische Titelfigur (gespielt von Libuse Safránková), die im Gegensatz zur Disney-Version viel aktiver und frecher daherkommt und so ihren Prinzen (Pavel Trávnícek) erobert. Jahr für Jahr und immer wieder wollen sie den Film sehen.

Und so hat es schon Tradition, dass der Märchenfilm gleich mehrmals rund um die Feiertage im Fernsehen läuft – auf mehreren Kanälen der ARD. In den vergangenen Jahren wurde er rund ein Dutzend Mal ausgestrahlt und auch 2019 kommt der Film auf eine zweistellige Anzahl an Senderterminen.

An Heiligabend wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zunächst um 17.10 Uhr in der ARD gezeigt. Es ist der Auftakt in ein wahres Aschenbrödel-Festival. Der Film bietet auch die Möglichkeit, sich an Schauspieler Rolf Hoppe zu erinnern. Der Darsteller, der den König spielte, verstarb am 14. November 2018. Er wurde 87 Jahre alt und spielte in seinem Leben mehr als 400 Rollen.

Hier finden Sie die Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel":

24.12.: 17.05 Uhr, ARD

24.12.: 18.50 Uhr, ONE

24.12.: 20.15 Uhr, RBB

24.12.: 20.15 Uhr, WDR

24.12.: 22.00 Uhr, SWR

24.12.: 23.30 Uhr, HR

25.12.: 10.25 Uhr, ARD

25.12.: 15.05 Uhr, NDR

25.12.: 16.05 Uhr, WDR

25.12.: 17.05 Uhr, ONE



26.12.: 14.55 Uhr, RBB

26.12.: 16.00, MDR



29.12.: 12.0 Uhr, KiKA



01.01.2020: 14.20 Uhr, SWR



06.01.2020: 08.00 Uhr, BR

Hinweis: Kurzfristige Programmänderungen sind nicht ausgeschlossen.