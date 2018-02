Quiz-Runde mit prominenten Gästen

Von Rupert Sommer

Kai Pflaume heizt dem Studiopublikum und seinen Promi-Gästen ein. Und das ist in der neuen, extralangen Samstagabend-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" in der ARD durchaus wörtlich zu nehmen.

Der Moderator bastelt in der Show einen funktionierenden Schweißbrenner aus sehr profanen Alltagsgegenständen. Diesmal will Pflaume die Bühne nämlich in ein Chemielabor verwandeln. Darüber nur staunen können seine starken Gäste, darunter die Schauspieler Elyas M'Barek, Jürgen Vogel, Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Anna Loos und der Schlagerstar Vanessa Mai. Sie alle müssen wieder richtige Antworten auf knifflige Fragen finden.

Als Einflüsterer und Helfer stehen ihn dabei die beiden Rateshow-Profis Elton und Bernhard Hoëcker zur Seite.

Quelle: teleschau – der Mediendienst