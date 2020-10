| Spezialausgabe

Ein ganz besonderes Prominenten-Special erwartet die Zuschauer von "Wer wird Millionär?": Die deutschen Fußball-Nationalspieler stellen sich den Fragen von Günther Jauch. Und zwar schon am Montag, 12. Oktober.

Die Spezialausgabe der RTL-Quizshow heißt "Die Mannschaft spielt". Noch nicht bekannt ist, wer genau sich aus dem Kreis des DFB-Teams traut, sein Wissen unter Beweis zu stellen. "Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär?' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben", erklärte Teammanager Oliver Bierhoff. Gut möglich, dass auch er selbst einer der Kandidaten sein wird.

Die Nationalmannschaft ist derzeit in Köln, wo sie sich auf das Länderspiel gegen die Türkei und die zwei Nations-League-Spiele in der Ukraine und gegen die Schweiz vorbereitet. Die Spiele gegen die Türkei und die Schweiz finden beide in Köln statt.

Gespielt wird in der Spezialausgabe natürlich für den guten Zweck. Weitere Informationen zur Sendung und den Kandidaten will RTL in Kürze bekanntgeben.

Quelle: areh