Die meisten Entscheidungen in der Bundesliga sind gefallen. Doch nicht alle Teams können nach der ungewöhnlichen Saison schon in die Sommerpause. In der Relegation geht es für Traditionsvereine wie Werder Bremen und den 1. FC Nürnberg noch darum, den Abstieg aus der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga abzuwenden.

Die Bremer retteten sich durch ein 6:1 gegen indisponierte Kölner und der gleichzeitigen Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin noch auf den Relegationsplatz 16. Doch Grund zum Feiern ist das noch nicht, denn der Klassenerhalt ist erst besiegelt, wenn Werder Bremen sich in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim durchsetzt.

Heidenheim verlor zum Abschluss zwar sang- und klanglos bei Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld, doch weil gleichzeitig der Hamburger SV mit 1:5 gegen Sandhausen unterging, dürfen die Heidenheimer trotzdem von ihrem ersten Aufstieg in die Bundesliga träumen.

Doch wer überträgt die Spiele? Hin- und Rückspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim sind nicht im Free-TV zu sehen. Streaming-Anbieter DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) zeigt die Spiele genau wie Amazon Prime Video (jetzt einen Monat kostenlos testen*). DAZN musste nach der Corona-Pause darum bangen, überhaupt Bundesliga-Spiele zeigen zu dürfen. Der Streaming-Anbieter hatte zuvor lediglich über eine Sublizenz von Eurosport übertragen. Eurosport-Mutter Discovery und die DFL waren sich nach der Corona-Pause über Vertragsinhalte uneinig. Schließlich kamen DFL und DAZN zu einer Einigung und Amazon Prime Video konnte sich Teile der TV-Rechte für den Rest der Saison sichern.

In der Relegation zwischen Zweitliga-16. und dem Vierten der 3. Liga steht der Gegner des 1. FC Nürnberg noch nicht fest. Der letzte Spieltag der 3. Liga findet erst am Samstag, 4. Juli, statt. Da die U23 des FC Bayern München einen der drei ersten Plätze belegen wird – die zweite Mannschaft darf nicht in der 2. Bundesliga spielen – rücken die Mannschaften dahinter auf. Deshalb reicht Platz vier zur Relegation, Platz drei zum direkten Aufstieg. Eintracht Braunschweig steht schon einen Spieltag vor dem Saisonende als direkter Aufsteiger fest.

Anders als die Bundesliga-Relegation ist die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt die Spiele genau wie DAZN und Amazon Prime live. Von den beiden Duellen zwischen Bremen und Heidenheim zeigt das Zweite ausführliche Zusammenfassungen (Donnerstag ab 23.15 Uhr, Montag ab 23.45 Uhr).

Die Sendetermine der Relegation 19/20 im Überblick:

Bundesliga / 2. Bundesliga

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim: Donnerstag, 2. Juli, 20.30 Uhr (DAZN / Amazon Prime)

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Montag, 6. Juli, 20.30 Uhr (DAZN / Amazon Prime)

2. Bundesliga / 3. Liga

1. FC Nürnberg - Dritter (oder Vierter) der 3. Liga: Dienstag, 7. Juli (ZDF / DAZN / Amazon Prime)

Dritter (oder Vierter) der 3. Liga - 1. FC Nürnberg: Samstag, 11. Juli (ZDF / DAZN / Amazon Prime)

