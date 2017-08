"Wir lieben Fernsehen"

Johannes B. Kerner und Steven Gätjen unter Spaßvögeln

Von Rupert Sommer

Fernsehen nach dem "Weißt du noch damals"-Prinzip: Auch in der zweiten Show aus der ZDF-Sommerreihe "Wir lieben Fernsehen" erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen an die großen Momente der TV-Historie – und an die Anfänge des Farbfernsehens.

Diesmal steht die Sendung unter dem Motto "Unsere größten Spaßvögel". Deswegen wird es zu einem Wiedersehen mit Dieter Hallervorden, Christoph Maria Herbst, Beatrice Richter, Annette Frier und Oliver Welke kommen, die im besten "Wetten, dass ..?"-Stil alle auch Gäste auf dem Show-Sofa sind.

Gewiss wird es wieder einige Momente geben, um die Spritzigkeit der großen Entertainer vom Schlage Rudi Carrells, eines Victor "Loriot" von Bülow oder Hans-Joachim Kulenkampffs vermissen wird. Aber auch der quicklebendige, wenn auch zurückgezogen lebenden Harald Schmidt dürfte vielen in so einem Format fehlen.

Fortgesetzt und abgerundet wird die Reihe mit zwei weiteren "Wir lieben Fernsehen"-Sendungen – und zwar am Donnerstag, 31. August, mit dem Thema "Unsere größten Sporthelden" und am Samstag, 2. September, mit "Unsere größten TV-Momente".

Quelle: teleschau – der Mediendienst