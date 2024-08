"Zerreißprobe Zuwanderung": Alle Infos zur Asyl-Doku im ZDF

Deutschland diskutiert emotional wie nie über Migration und Asylpolitik. Christian Sievers zeigt in seiner ZDF-Reportage 'Zerreißprobe Zuwanderung' die verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen.

Am Puls mit Christian Sievers: Zerreißprobe Zuwanderung Reportage • 08.08.2024 • 22:15 Uhr

Wer darf nach Deutschland kommen, um hier zu leben und zu arbeiten? Welche geflüchteten Menschen können bleiben? Wie soll die Zuwanderung geregelt sein? Und wer entscheidet darüber eigentlich? Kaum ein anderes Thema erhitzte die Gemüter hierzulande zuletzt so sehr wie die Frage nach Migration und Asylpolitik. Hochemotional wird diskutiert und gestritten – egal ob im Bundestag, im Internet oder in den Medien. Wie aufgeheizt die Stimmung wirklich ist und wie dringlich die Lage, zeigt nun Christian Sievers in einer neuen Ausgabe der "Am Puls"-Reihe im ZDF. Der "heute-journal"-Moderator blickt in seiner Reportage auf die verschiedenen Perspektiven und Facetten der "Zerreißprobe Zuwanderung".

Die lose Reportage-Reihe, die in jeder Folge von einem anderen prominenten ZDF-Gesicht präsentiert wird, bewegt sich nah an den Menschen und deren unterschiedlichen Ansichten: Während die einen Restriktionen und Abschiebungen fordern, verweisen andere auf Menschenrechte und rassistische Strukturen. Und dann wäre da ja noch die Tatsache, dass Deutschland dringend Arbeitskräfte benötigt und deshalb auf Zuwanderung angewiesen ist. Ist der Widerspruch zwischen dem virulenten Fachkräftemangel und den Forderungen nach einer harten Hand überhaupt auflösbar? Beziehungsweise: "Hat Deutschland die Lage noch im Griff?", wie der Film etwas zugespitzt fragt. Es geht um bittere Realitäten, idealistische Hoffnungen und Angst vor einem "Kontrollverlust".

Tagtägliche Herausforderungen Journalist Christian Sievers trifft in seinem Format Menschen, die tagtäglich mit den Problemen und Herausforderungen der Zuwanderung konfrontiert sind: Er begleitet Bundespolizisten bei ihrer Streife an der deutschen Grenze, blickt auf den Alltag der Abschiebungsplanungen in deutschen Ämtern und reist sogar nach Afrika. Dort nämlich wird der große Widerspruch der hiesigen Migrationspolitik besonders deutlich: Abgelehnte Asylbewerber sollen wieder zurückkehren, während am selben Ort die Grundlagen für Fachkräfte mit guter Ausbildung entstehen sollen, die in Europa willkommen sind. Welche Personen bestimmen über welche Kriterien, nach denen letztlich entschieden wird, wer bleiben darf? Diese Fragen, so zeigt die Dokumentation, stellen sich im Einwanderungsland Deutschland 2024 immer dringlicher.

Wobei Christian Sievers auch die Diskussion um die Ängste und Sorgen all jener in den Blick nimmt, die sich von Zuwanderung und Migranten bedroht sehen. Eine Debatte, die seit Jahren immer wieder neuen Konjunkturen unterliegt: Zuletzt hörte man nach dem Attentat von Mannheim wieder vermehrt Forderungen nach mehr Abschiebungen. Der Film stellt dem die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gegenüber, nach denen der deutsche Arbeitsmarkt jährlich 400.000 Migrantinnen und Migranten benötigt. Nicht zuletzt kommen auch sie zu Wort, über die die Mehrheitsgesellschaft so leidenschaftlich diskutiert: Denn wer nach Deutschland einwandert, sieht sich oft einem Generalverdacht und rassistischen Ressentiments ausgesetzt.

Darüber hinaus zeigt das ZDF im August zwei weitere neue Episoden der "Am Puls"-Reihe: "Ich will doch nur wohnen!" mit Eva Schulz am Donnerstag, 15. August, 22.35 Uhr; sowie "Wütend, laut, radikal – die neue Protestkultur" mit Dunja Hayali am Donnerstag, 22. August, 22.30 Uhr.

