Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!

Oktoberfest

28.09.2025, 21.28 Uhr
Marianne und Michael Hartl sind auch in diesem Jahr Stammgäste auf dem Oktoberfest. Nach ihrem offiziellen Abschied im letzten Jahr überraschten sie kürzlich beim "HeidiFest" mit einem Comeback.
Marianne und Michael
Das Oktoberfest ist für Marianne und Michael Hartl Pflichtprogramm.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Marianne und Michael Hartl genießen ihren Ruhestand – doch die Wiesn gehören zum Pflichtprogramm der beiden Schlagerstars. 2024 hatten die beiden das Oktoberfest genutzt, um sich von der Bühne zu verabschieden. Ihr letztes Konzert "vor einem einheimischen Münchner Publikum" zu geben, war für Marianne Hartl damals "als Münchner Kindl ein Ritterschlag".

Ganz ohne Oktoberfest geht es für das Paar trotzdem nicht. Vor Heidi Klums Pre-Wiesn-Party "HeidiFest" erzählten sie der Agentur teleschau, dass sie fast täglich auf der Theresienwiese unterwegs sein würden.

Comeback beim "HeidiFest"

Auch in diesem Jahr planen die Hartls feste Stationen in den einzelnen Festzelten. "Natürlich" seien sie "jeden Tag" auf dem Fest anzutreffen, sagte Marianne. Zum Auftakt am 20. September stand das Schottenhamel-Zelt auf dem Plan, am Folgetag das Hackerzelt und zwei Tage später das Schützenzelt. Nach einem Stopp in der Wildstuben an Tag fünf gönnen sich die beiden kurz eine Golfpause – "und dann geht's wieder auf die Wiesn!"

Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
36 Jahre Altersunterschied trennt Claudia Obert von ihrem Partner Max Suhr. Ihre Liebe bleibt frisch, wie Obert zuletzt auf einer Party von Olivia Jones verriet. In diesem Zuge schilderte sie auch ihre Hochzeitspläne.
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"

Das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus war für Marianne und Michael mehr als nur ein Warm-Up: Bei der von ProSieben übertragenen Party überraschten sie mit einem kleinen Comeback. Ein Jahr nach dem offiziellen Abschied sang das Duo den Klassiker "In München steht ein Hofbräuhaus".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

