Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!

Marianne und Michael Hartl genießen ihren Ruhestand – doch die Wiesn gehören zum Pflichtprogramm der beiden Schlagerstars. 2024 hatten die beiden das Oktoberfest genutzt, um sich von der Bühne zu verabschieden. Ihr letztes Konzert "vor einem einheimischen Münchner Publikum" zu geben, war für Marianne Hartl damals "als Münchner Kindl ein Ritterschlag".

Ganz ohne Oktoberfest geht es für das Paar trotzdem nicht. Vor Heidi Klums Pre-Wiesn-Party "HeidiFest" erzählten sie der Agentur teleschau, dass sie fast täglich auf der Theresienwiese unterwegs sein würden.

Comeback beim "HeidiFest" Auch in diesem Jahr planen die Hartls feste Stationen in den einzelnen Festzelten. "Natürlich" seien sie "jeden Tag" auf dem Fest anzutreffen, sagte Marianne. Zum Auftakt am 20. September stand das Schottenhamel-Zelt auf dem Plan, am Folgetag das Hackerzelt und zwei Tage später das Schützenzelt. Nach einem Stopp in der Wildstuben an Tag fünf gönnen sich die beiden kurz eine Golfpause – "und dann geht's wieder auf die Wiesn!"

Das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus war für Marianne und Michael mehr als nur ein Warm-Up: Bei der von ProSieben übertragenen Party überraschten sie mit einem kleinen Comeback. Ein Jahr nach dem offiziellen Abschied sang das Duo den Klassiker "In München steht ein Hofbräuhaus".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!