DVDs und Blu-rays der Highlights der Woche: Von "Hypnotic" bis "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem"

In dieser Woche erscheint "Hypnotic" von Robert Rodriguez auf DVD. Die Schildkröten kommen bei "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" zum Einsatz und gruseligen Spaß für die Kleinen, mit diversen prominenten Gaststars, gibt es mit "Geistervilla". Hier gibt es alle Infos zu den Heimkino-Highlights.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" (VÖ: 23. November) "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" setzt auf einen leicht angerauten, Sketch-artigen Comic-Stil, der das Konzept superglatter Animationsbilder weit hinter sich lässt. Ziemlich hip, sehr cool und eigen, zuweilen ein bisschen schmutzig: Das passt zu den Turtles, das passt zu New York. In diesem modernen Moloch, zwischen grellen Lichtern und finsteren Häuserschluchten, fangen Leonardo (Originalstimme: Nicolas Cantu), Donatello (Micah Abbey), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) und Raphael (Brady Noon) jetzt also noch einmal ganz von vorne an. Die Geschichte mit dem Ooze, das Aufwachsen bei Ninja-Ratten-Lehrmeister Splinter und seine Predigten davon, dass die Turtles sich immer schön im Untergrund versteckt halten müssen. Es klappt auch im neuen Film nicht. Weil die Turtle-Teenager etwas erleben wollen, und weil dort oben in der Stadt irgendwann ein paar andere, weniger gutmütige Mutanten auftauchen. Superfly, eine riesige verbrecherische Stubenfliege, träumt vom Umsturz: "Es wird Zeit, dass Mutanten die Erde beherrschen!" Paramount arbeitet bereits an einer Fortsetzung. Neben einem zweiten Kinofilm soll es auch eine Spin-off-Serie geben.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Jeff Rowe, Laufzeit: 95 Minuten

"Hypnotic" (VÖ: 23. November) Hypnotiseure lassen Menschen peinliches Zeug vollführen. Meistens enden entsprechende Shows mit einem Fingerschnippen, die Hypnotisierten erinnern sich hinterher an nichts, das Publikum lacht. Autor und Regisseur Robert Rodriguez dreht die Sache in "Hypnotic" jedoch in eine andere, bösartige Richtung. Der tragische Held dieser Geschichte ist Danny Rourke (Ben Affleck), ein Polizist im texanischen Austin. Vor einiger Zeit wurde Rourkes kleine Tochter entführt. Die aktive Suche hat er inzwischen aufgegeben, stattdessen klammert er sich in seiner Verzweiflung nur noch an seinen Job. Es beginnt mit einer seltsamen Serie von Bankrauben. Seltsam deshalb, weil die Räuber wie ferngesteuert agieren. Im Zuge der Ermittlungen rückt schließlich der undurchsichtige Dellrayne (William Fichtner) in den Fokus, dem ein paar Worte oder im Zweifel sogar nur ein kurzer Blickkontakt genügen, um Menschen komplett umzudrehen. "Hypnotics haben die Fähigkeit, das Gehirn zu beeinflussen", weiß Diana Cruz (Alice Braga), die Rourke unterstützt. Dieser Dellrayne hat womöglich auch etwas mit dem Verschwinden von Rourkes Tochter zu tun ...

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Robert Rodriguez, Laufzeit: 94 Minuten

"Geistervilla" (VÖ: 24. November) 1969 wurde die erste "Haunted Mansion"-Attraktion im kalifornischen Disneyland eröffnet, heute finden sich ähnliche Spukhäuser in sämtlichen Disney-Themenparks auf der ganzen Welt. Nach dem Vorbild der Villen im Geisterbahn-Stil entstand 2003 auch ein Film mit Eddie Murphy in der Hauptrolle ("Die Geistervilla"). 20 Jahre später wurde die Idee nun neu adaptiert: Eine Mutter (Rosario Dawson) zieht mit ihrem neunjährigen Sohn (Chase W. Dillon) in eine alte Villa in New Orleans, und dort stellen die beiden bald fest, dass sie nicht alleine sind. Die Gemälde an den Wänden scheinen zu leben, alte Ritterrüstungen rumpeln unbemannt durch die Gegend. Lautes Kettenrasseln, viel Staub, noch mehr Spinnweben. Gabbie engagiert ein ziemlich schräges Ensemble von Geisterjägern, die sich um die Sache kümmern sollen. So etwas wie dieses Haus haben aber auch die noch nie gesehen ... "Geistervilla" ist ein Gruselspaß für die Kleinen (FSK 12), der viele Ideen und Motive aus den "Haunted Mansions" aufgreift. Damit auch die Eltern ihren Spaß an dieser Light-Horror-Komödie haben, wurden mit Danny DeVito, Jared Leto, Jamie Lee Curtis und weiteren diverse prominente Gaststars engagiert.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Justin Simien, Laufzeit: 118 Minuten