Der neue „James Bond“-Film: Interne Streitigkeiten und der 007-Kandidat

Sean Connery , George Lazenby, Roger Moore , Timothy Dalton , Pierce Brosnan und Daniel Craig : Das „James Bond“-Franchise steht und fällt mit der Hauptfigur. Es schien eigentlich ausgemachte Sache, dass Aaron Taylor-Johnson („Bullet Train“) in die Rolle des Geheimagenten schlüpft. Schließlich hatten britische Buchmacher zwischenzeitlich keine entsprechenden Wetten mehr angenommen. Doch nun sind die Wettmärkte teilweise wieder geöffnet. Aaron Taylor-Johnson ist zwar der Favorit, hat aber harte Konkurrenz. Keinen Gefallen dürfte er sich auf jeden Fall mit seinem schwachen Auftritt im Superhelden-Flop „Kraven the Hunter“ getan haben.

Nachdem Daniel Craig in seinem letzten James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen war, brennt den 007 Fans nun die eine Frage unter den Fingernägeln: Wer wird sein Nachfolger? Eine Antwort darauf gibt es bisher offiziell leider noch nicht, aber ein Name wird heiß gehandelt.

Viele Wettanbieter sehen Taron Egerton hinter Aaron Taylor-Johnson als aussichtsreichsten Kandidaten für die Rolle als James Bond. Das dürfte nicht nur daran liegen, dass er Brite ist und mit 35 Jahren das perfekte Alter für die Verkörperung des Spions hat. Er hat in der „Kingsman“-Reihe auch mehrfach einen britischen Geheimagenten gespielt. Dessen rebellischer Charakter erinnerte dabei sogar an den Agenten, den 007-Fans kennen und lieben. Zuletzt war Egerton im Ende 2024 veröffentlichten Netflix-Actionfilm „Carry-On“ zu sehen. Allerdings hatte er einst erklärt, er halte sich als 007 nicht für die „richtige Wahl“.

Wird ein Schauspieler aus dem Harry-Potter-Universum James Bond?

Die Wettquoten für einen anderen britischen Schauspieler, der Mitte Februar seinen 35. Geburtstag feiert, haben sich derweil in letzter Zeit immer mehr verbessert: Callum Turner wirkte bereits in „Assassin’s Creed“ mit, dürfte aber durch seine Rolle als Theseus Scamander in den „Phantastische Tierwesen“-Filmen mehr Bekanntheit erlangt haben. Willst du dich von seinen schauspielerischen Qualitäten überzeugen, dann solltest du zudem die Apple-Serie „Masters of the Air“ schauen. Trotzdem hat Turner in Hollywood noch keine allzu großen Fußspuren hinterlassen. Derzeit genießt seine Verlobte, die mehrfache Grammy-Preisträgerin Dua Lipa, eine größere Bekanntheit als er.