James Bond kehrt zurück: Das ist über den neuen 007-Film bekannt

Das 25. filmische Abenteuer von James Bond endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Schock – nämlich mit dem Ableben des bis dato als praktisch unsterblich geltenden Geheimagenten. Immerhin folgte darauf die traditionelle Ankündigung – „James Bond will return“ – die darauf hinweist, dass es mit einer der erfolgreichsten cineastischen Reihen aller Zeiten weitergeht. Wie sieht es also mit dem 26. Bond-Film aus?

Wie heißt der neue Film?

Ein definitiver Filmtitel existiert noch nicht. Im Herbst 2023 kam erstmals der Arbeitstitel „Bullets for Winter“ auf. Viele James-Bond-Filme tragen allerdings die Titel der Romane von Ian Fleming, dem Erfinder der Figur. Hier wären noch „007 in New York“, „Risico“, „The Hildebrand Rarity“ oder „The Property of a Lady“ unverfilmt. Klangvoller sind im Vergleich dazu jedoch die Titel einiger Fortsetzungsromane aus der Feder anderer Autoren. Hier gefallen in diesem Zusammenhang „Nobody Lives Forever“ von John Gardner und „Never Dream of Dying“ von Raymond Benson besonders gut.