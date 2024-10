James Bond kehrt zurück: Was wissen wir über den nächsten 007-Film?

Neue VOX-Show "The Piano"

Mark Forster und Igor Levit im Interview: "Es geht darum, Menschen und ihre Beziehung zum Klavier zu zeigen"

In der neuen VOX-Show 'The Piano' geben Mark Forster und Igor Levit versteckten Klaviertalenten eine Bühne. Die sechsteilige Serie startet am 24. September und zeigt Menschen, die an öffentlichen Orten ihr Können am Klavier präsentieren. Am Ende der Staffel dürfen die besten Talente beim großen Abschlusskonzert in Wuppertal auftreten. Im Interview verraten die beiden mehr Details.

MEHR