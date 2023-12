"Kevin - Allein zu Haus" im TV 2023: Infos und Fakten zum Kultfilm.

Fans der Komödie wissen es vermutlich schon: Seit Jahren läuft der Film schon auf dem Free-TV Sender Sat.1 - und auch in diesem Jahr wird es wieder so sein: • am 24. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Sat.1 • am 25. Dezember 2023 um 17:50 Uhr in der Wiederholung auf Sat.1

Sendertermine „Kevin - Allein in New York“

Auch der zweite Teil „Kevin - Allein in New York“ mit ähnlicher Handlung ist Weihnachten im Free-TV zu sehen. Auch hier befindet sich Familie McCallister wieder im Weihnachtsstress - doch in diesem Jahr soll es nach New York gehen. Natürlich passiert auch dieses Mal wieder etwas Unvorhergesehenes: Kevin landet wie es der Zufall so will im falschen Flugzeug und fliegt alleine nach New York. Zum Glück hat er aber die Kreditkarte seines Vaters mit dabei, sodass er in ein nobles Hotel einchecken kann. Doch auch in New York ist er auf sich allein gestellt und trifft wiederholt auf die nun „klebrigen Banditen“… Auch „Kevin - Allein in New York“ ist seit Jahren auf Sat.1 zu sehen - und das routinemäßig am 25. Dezember, direkt im Anschluss an die Wiederholung des ersten Teils: • am 25. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Sat.1