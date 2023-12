Neue Weihnachtsfilme in der Übersicht: von "Der Grinch" bis "Family Man"

Wir haben einige neuere Weihnachtsfilm-Klassiker herausgesucht, die sich wirklich lohnen und Du zumindest einmal gesehen haben solltest.

Der Polarexpress (2004) Eine Nacht vor Weihnachten liegt ein kleiner Junge im Bett und zweifelt an der Existenz des Weihnachtsmannes. Aufmerksam lauscht er, ob er draußen die Glöckchen des Rentierschlittens hören kann. Er vernimmt ein immer lauter werdendes Rauschen und als er neugierig nachschaut, steht dort der Polarexpress vor seiner Haustür mit dem Ziel „Nordpol“. Der Junge steigt ein und es beginnt eine traumhafte, spannende Reise in die Welt der Fantasie. Ob er nach seiner Rückkehr immer noch am Weihnachtsmann zweifelt? Der Oscar®-nominierte Animationsfilm ist ein Spaß für die ganze Familie.

Der Grinch (2000) Diese Komödie ist nicht nur für Weihnachtsgriesgrame: Oberhalb des Dorfes Whoville lebt der grüne Miesepeter Grinch (Jim Carrey) zusammen mit seinem Hund Max in einer Höhle. Von hier aus schimpft er über Weihnachten, die Feierlichkeiten und die Dorfbewohner, für die das Fest der Liebe über allem steht. Die pelzige Spaßbremse hat nur ein Ziel: Er will Weihnachten stehlen und die Feierlichkeiten mit allen Mitteln sabotieren. Zu dumm nur, dass die achtjährige Cindy Lou ihn und sein dunkles Geheimnis durchschaut, sodass auch sie sich ein ehrgeiziges Ziel steckt: Das Weihnachtsfest muss gerettet werden und dem Grinch muss dabei geholfen werden, es schätzen zu lernen. Ein großes Abenteuer beginnt. Völlig verdient erhielt „Der Grinch“ einen Oscar® für das Make-Up, für welches übrigens der berühmte Make-Up-Artist Kazuhiro Tsuji verantwortlich war.

Tatsächlich… Liebe (2003) Unglaublich, aber wahr: in diesem Jahr feiert die romantische Komödie „Tatsächlich… Liebe“ ihr 20. Jubiläum! Mit Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Heike Makatsch und vielen mehr ist er nicht nur top besetzt, für viele ist er zudem DER Weihnachtsfilm schlechthin. Die Handlung entführt uns nach London, fünf Wochen vor Weihnachten und erzählt in Episoden das Leben und Leiden der Protagonisten in Sachen Liebe. Angefangen vom britischen Premierminister bis hin zum alternden Popstar gerät das Liebesleben unterschiedlicher Generationen in Turbulenzen, die schließlich kurz vor dem Weihnachtsfest ihren Höhepunkt finden.