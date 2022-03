Oscars 2022: TV-Übertragung, Favoriten, Nominierte

Am 27. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Der Western "The Power of the Dog" geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Hier erfahren Sie alles über die 94. Verleihung der Academy Awards.

Wann und wo wird die Oscar-Verleihung übertragen? ProSieben ist auch in diesem Jahr der Oscar-Sender. Der Sender überträgt die Gala in der Nacht von Sonntag, 27. März 2022, auf Montag, 28. März 2022 ab 23.10 Uhr live. Moderator und Filmexperte Steven Gätjen meldet sich vom Roten Teppich, um die Stimmen der Stars einzufangen. Die eigentliche Gala beginnt um 2.00 Uhr morgens deutscher Zeit.

Welche Filme sind in der Kategorie "Bester Film" nominiert? Traditionell beschließt der Oscar für den "Besten Film" den Abend. Zehn Filme sind in diesem Jahr nominiert.

Javier Bardem ("Being the Ricardos")

Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog")

Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!")

Will Smith ("King Richard")

Denzel Washington ("Macbeth") Sind auch Deutsche unter den Nominierten? Der deutsche Film "Ich bin dein Mensch", der es immerhin in die Vorauswahl für die Kategorie Bester Internationaler Film geschafft hatte, kam nicht unter die fünf Auserwählten. Komponist Jean Zimmer darf sich für die Filmmusik von "Dune" Hoffnungen machen. "Dune" ist auch in der Kategorie "Beste Effekte" nominiert, für die Gerd Nefzer verantwortlich zeichnet. Für den "Besten Kurzfilm" ist die deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Brendle nominiert. Ihr Film "Ala Kachuu - Take and Run" macht auf den kirgisischen Brauch des Brautraubes aufmerksam.

Wer sind die Favoriten bei den Oscars 2022? Der Western "The Power of the Dog" ist gleich zwölf Mal nominiert und könnte der große Abräumer werden. Bei den Wettanbietern gilt "The Power of the Dog" in der Kategorie "Bester Film" dann auch als haushoher Favorit. Außenseiterchancen werden "Belfast" und "CODA" ausgerechnet. Alle weiteren Filme haben – wenn es nach den Wettanbietern geht – keine realistische Chance.

In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" darf sich Will Smith für seine Darstellung als Richard Williams, Vater der Tennis-Stars Serena und Venus Williams, große Hoffnungen machen. Er wurde zuletzt bereits mit dem "Golden Globe" ausgezeichnet und liegt auch bei den Wettanbietern vorn. Benedict Cumberbatch belegt in den Prognosen Platz zwei.

Bei der "Besten Hauptdarstellerin" könnte es ein knappes Rennen werden. Einige Buchmacher sehen Nicole Kidman vorne, andere Jessica Chastain. Auch die anderen drei Nominierten gelten nicht als chancenlos, auch wenn der Oscar für Penelope Cruz eine große Überraschung wäre.

In der Kategorie "Beste Regie" rechnen fast alle Experten für einen Sieg von Regisseurin Jane Champion ("The Power of the Dog").