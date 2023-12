Sieben unbekannte Weihnachtsfilme und -serien, die jeder gesehen haben sollte!

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Tatsächlich Liebe, Das Wunder von Manhattan oder Kevin allein zu Haus – diese Filmklassiker kennen und lieben wohl die meisten TV-Fans in der Weihnachtszeit. Doch die Streaming-Anbieter haben in diesen Tagen noch mehr zu bieten. Unsere Liste mit sieben Weihnachtsfilmen und -serien bietet all jenen Inspiration, die neben den Klassikern noch ein kleines bisschen mehr in Weihnachtsstimmung kommen möchten. Also: Tee kochen, Plätzchen bereit legen, Kuscheldecke greifen und Film ab:

Dash & Lily (2020) Der zynische Dash (Austin Abrams) trifft auf die fröhlich Lily (Midori Francis), für die es keine schönere Zeit im Jahr als die Weihnachtszeit gibt. Über ein Notizbuch, das Lily in einer Bücherei versteckt, tauschen die beiden sich aus und stellen fest, dass sie mehr verbindet als sie zunächst denken. Ohne einander zu kennen, schicken sich die beiden mit kleinen Aufgaben, die sie in das Notizbuch schreiben, quer durch das weihnachtliche, besinnlich schön beleuchtete Manhattan. Diese weihnachtliche Liebesgeschichte mit Comedy-Elementen erzählt in acht Teilen gibt es auf Netflix zu sehen.

Weihnachten zu Hause (2019) In dieser Weihnachtsserie aus Schweden geht es um die 30-jährige Krankenschwester Johanne (Ida Elise Broch), die beim Adventsessen mit ihrer Familie einen Freund erfindet. Zur Entzückung ihrer Familie verspricht sie, den neuen Partner zum Weihnachtsessen mitzubringen und begibt sich umgehend auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten und schließt dabei auch gleichgeschlechtliche Partnerinnen nicht aus. Johanne probiert es mit Speed- und Online-Dating und sucht auch in ihrem Kollegium nach einer Begleitung für das Weihnachtsessen. Von der Dramedy gibt es inzwischen zwei Staffeln, zu sehen bei Netflix. Eine dritte ist angekündigt – jedoch noch ohne Veröffentlichungsdatum.

Last Christmas (2019) Last Christmas nimmt die Zuschauer mit ins vorweihnachtliche London. Dort geht um Kate (Emilia Clarke), die als Weihnachtselfe verkleidet in einem Weihnachtsgeschäft arbeitet, das das ganze Jahr über geöffnet hat. Zynisch und verbittert lebt Kate in den Tag hinein, ernährt sich ungesund und sieht keinen Sinn im Leben. Als der gutherzige Tom (Henry Golding) in ihr Leben tritt, bricht Kates grimmige Fassade langsam auf und sie lernt, dass sie häufiger ihrem Herzen folgen sollte. Das Drehbuch zu Last Christmas stammt von Emma Thompson, die selbst als Kates Mutter zu sehen ist, und Bryony Kimmings und kann über verschiedene Anbieter wie Amazon Prime und Youtube geliehen werden.

Zwei Weihnachtsmänner (2008) Der verbissene Wirtschaftsanwalt Thomas Dilling (Christoph Maria Herbst) und der freundliche und lustige Poolnudel-Vertreter Hilmar Kess (Bastian Pastewka) könnten unterschiedlicher nicht sein. Nachdem sie auf ihrem Flug von Wien nach Berlin wegen schlechten Wetters in Bratislava stranden, müssen sich die beiden aber zusammenraufen: Denn bei allen Unterschieden eint sie der Wunsch an Weihnachten zu Hause bei ihren Liebsten zu sein. Natürlich hat das Schicksal anderes mit ihnen vor, denn das Vorhaben doch noch pünktlich nach Berlin zu kommen, verläuft natürlich nicht reibungslos. Zu sehen gibt es diesen zweiteiligen Roadtrip-Film unter anderem auf Netflix.

Noelle (2019) Die Aufgabe des Weihnachtsmannes wird von Generation zu Generation weitervererbt – aber nur entlang der männlichen Linie. Als der aktuelle Weihnachtsmann stirbt und sein Sohn Nick (Bill Hader) ihn beerben soll, stellt der sich mehr als ungeschickt hat. Seine Schwester Noelle (Anna Kendrick) darf zwar Weihnachtsstimmung verbreiten und das Weihnachts-Familiengeschäft unterstützen, dass sie die nächste Weihnachtsfrau werden könnte, steht aber nicht zur Debatte. Damit Nick sich vor seiner neuen Aufgabe noch einmal etwas entspannen kann, schlägt sie ihm eine kleine Auszeit vor den Weihnachtstagen vor, die dieser nur allzu gerne annimmt. Den Vorschlag findet Nick sogar so gut, dass er gar nicht mehr zurückkehrt. Nun ist es an Noelle ihren Bruder zu finden, die Übernahme des Weihnachtsgeschäfts durch ihren Cousin Gabriel (Billy Eichner) zu verhindern und so das Weihnachtsfest zu retten. Zu sehen gibt’s diese launige Weihnachtskomödie auf Disney+.

Während Du schliefst (1995) Kein Weihnachtsfilm im klassischen Sinne, aber eine Liebeskomödie, die ins weihnachtliche Chicago eingebettet ist. Die einsame Fahrkartenverkäuferin Lucy (Sandra Bullock) muss an Weihnachten eine Schicht schieben und beobachtet dabei, wie ein Fahrgast überfallen und auf die Gleise gestoßen wird. Geistesgegenwärtig springt Lucy auf die Gleise und rettet so dem bewusstlosen Mann das Leben. Durch ein Missverständnis wird sie im Krankenhaus für die Verlobte des bewusstlosen Peter (Peter Gallagher) gehalten und lernt so auch seine herzliche Familie kennen, in deren überschwänglicher Begrüßung alle Erklärungsversuche Lucys untergehen. Lucy verbringt schließlich das Weihnachtfest bei Peters Familie und lernt so auch seinen Bruder Jack (Bill Pullman) kennen – der sehr viel misstrauischer als seine Familie ist und versucht Lucy der Lüge zu überführen. Wer Romcoms im Weihnachtssetting und 90er-Jahre Nostalgie liebt, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Zu sehen gibt es den Film im Abo bei Disney+.