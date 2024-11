Weniger Produktionen: Marvel ab 2026 auf die Bremse treten

Plant Marvel nach dem durchschlagenden Erfolg von "Deadpool vs. Wolverine" den nächsten Rundumschlag? Den Eindruck könnte man bekommen, wenn man einen Blick darauf wirft, wie viele Neuproduktionen für 2025 angesetzt sind. Mit "Captain America: Brave New World", "The Fantastic Four: First Steps" und "Thunderbolts" kommen drei neue Filme aus dem MCU in die Kinos. Ganze sechs TV-Serien, die sich unter anderem Spider-Man und Daredevil widmen, vervollständigen das MCU-Paket für 2025.