2. Staffel "Forsthaus Rampensau": Das sind die Promis und wichtigsten Infos

Die Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ kehrt auch 2024 mit einer zweiten Staffel zurück – und verspricht erneut wilde Momente, Dramen und prominente Gesichter in der Abgeschiedenheit der österreichischen Berge. Ab dem 30. November startet die neue Staffel direkt mit einer Doppelfolge auf Joyn. Die Promi-Duos ziehen in die rustikale Almhütte und treten in Herausforderungen gegeneinander an, um das Preisgeld von 25.000 Euro zu ergattern.