5 erstaunliche Fakten über Caren Miosga: So tickt die Moderatorin wirklich

Am 21. Januar tritt Caren Miosga die Nachfolge von Anne Will an und präsentiert auf dem Sendeplatz ihr neues Talk-Format. Vor der Kamera zeigt sich die gebürtige Peinerin seriös und sympathisch. Wir haben hier ein paar spannende Fakten über Caren Miosga zusammengetragen. Kennen Sie das ungewöhnliche Talent der Moderatorin?

1. Freundschaft zu Linda Zervakis Mit ihrer ehemaligen "Tagesthemen"-Kollegin Linda Zervakis verbindet sie eine jahrelange Freundschaft. 2020 bat Caren Miosga bei der Moderatorin um Hilfe, um ihren Instagram-Kanal aufzupimpen. Damals hatte Caren Miosga nur 102 Follower, das sollte sich mit Linda Zervakis Unterstützung ändern. Die beiden haben seit dem zahlreiche unterhaltsame und lustige Clips ins Netz gestellt, dass die Follower-Zahl in kurzer Zeit deutlich gestiegen sind. Mittlerweile folgen mehr als 45.000 Fans der humorvollen Moderatorin.

2. Das ungewöhnliche Talent von Caren Miosga In einem dieser Clips mit Linda Zervakis offenbarte Caren Miosga der Welt, welches "einzigartige Talent" sie hat. Damit brachte sie nicht nur ihre Kollegin zum Staunen. Mit den Worten "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann", kündigte die 54-Jährige ihr Vorhaben an. Während der Aufnahme konnten die beiden ihr Lachen kaum verkneifen. Caren Miosga präsentierte, wie sie ihr rechtes Augenlid runterklappen konnte, während das andere Auge offen blieb. Die meisten Menschen würden dabei einfach nur das Gesicht verziehen, doch bei der Moderatorin bewegte sich nur das Augenlied. Eine erstaunliche Besonderheit...

3. Caren Miosgas Karriere als Schlagersängerin Während Caren Miosga besonders bei den "Tagesthemen" auf eine seriöse Ausstrahlung achtete, scheint die Moderatorin im Privaten eher auf Lockerheit und Spaß zu setzen. Hätten Sie gewusst, dass die sachliche Nachrichtensprecherin früher als Schlagersängerin und Tänzerin unterwegs war? In der Show "Club 1" verriet Caren Miosga dem Moderator Hannes Ringlstetter von dieser Zeit: "Ich war tatsächlich Sängerin, und die Band hieß 'Kurt und die Dillenberger'." Zudem war sie Teil eines Jazzdance-Ensembles. Doch nach ihrem Studium der Geschichte und Slawistik in Hamburg, schlug Caren Miosga ihre Karriere in der Medienwelt ein.

4. Das Privatleben Geboren wurde Caren Miosga im niedersächsischen Peine. Seit 2007 ist sie mit dem Pathologen Tobias Grob verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die 15 und elf Jahre alt sind. Mit ihrer Familie wohnt sie in Hamburg. Ansonsten versucht die Moderatorin ihre Familie weitgehendst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.