Abschied von Hans Peter Korff: TV-Star aus "Diese Drombuschs" ist tot

Schauspieler Hans Peter Korff , bekannt aus den ZDF-Serien "Neues aus Uhlenbusch" und "Diese Drombuschs", ist mit 82 Jahren gestorben. Seine Frau Christiane Leuchtmann würdigte ihn mit rührenden Worten auf Facebook. Korff war in über 160 Produktionen zu sehen, zuletzt bei "Morden im Norden".

