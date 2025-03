Abschied von den "Rosenheim-Cops"? TV-Liebling hat einen neuen Job übernommen

Trauer um Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: Musikwelt mit geschockten Reaktionen

Der plötzliche Tod von AnNa R. im Alter von 55 Jahren hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt. Zahlreiche Prominente und Weggefährten drücken in den sozialen Medien ihre Trauer aus und erinnern an die unvergesslichen musikalischen Momente mit der Rosenstolz-Sängerin.