Absolut unwürdig! Sido demütigt Mädchen auf Bühne und kassiert Shitstorm!

Ganz und gar nicht besinnlich ist es beim Weihnachtskonzert von Rapper Sido zugegangen. Seit 2018 veranstaltet der Musiker die beliebten Auftritte kurz vor den Feiertagen, wo er unter anderem seine größten Hits in weihnachtlicher Atmosphäre singt und präsentiert. In diesem Jahr gab er gar elf Konzerte in der Berliner Columbiahalle. Doch seine letzte Show sollte für einen jungen Fan in einer Blamage enden.