Absturz: Diese Reality-Stars haben sich durch einen Skandal um die Karriere gebracht

Als Experte für Parfüms präsentierte sich Jeremy Fragrance ab 2014 in den sozialen Medien. Auf YouTube hat sein englischsprachiger Kanal mehr als zwei Millionen Abonnenten, auf Instagram folgen ihm über 1,6 Millionen Menschen, auf TikTok sogar mehr als acht Millionen. Seit 2018 bringt er zudem eigene Parfüms auf den Markt. 2022 war er einer der Kandidaten von „Promi Big Brother“. Ende 2023 veröffentlichte Fragrance auf Instagram jedoch einige Clips, die seiner Karriere einen Knick versetzten. Darin war er bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Begleitung mehrerer rechtspopulistischer Personen zu sehen.

Die Freundin von Dieter Bohlen

Nadja Abd el Farrag wurde in den 1990er-Jahren als Freundin von Dieter Bohlen bekannt. Sie zog sich 1999 für den „Playboy“ aus und war als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin aktiv. 2004 war sie Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, 2005 bei „Big Brother“. Es folgten weitere Auftritte in Reality-Shows sowie Versuche, als Sängerin Fuß zu fassen. Aufgrund von Alkoholproblemen und Geldmangel musste Naddel, wie Abd el Farrag schon von Bohlen genannt wurde, jedoch 2019 bei ihrer Mutter einziehen. 2020 nahm sie einen Job als Kellnerin in Dangast an, im Sommer 2023 absolvierte sie einige Auftritte als Schlagersängerin.