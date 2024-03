Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen

Fakten zum Krimi-Highlight

„Annika – Mord an Schottlands Küste“: Ironisch, taff und mit viel Liebe zur Literatur

Krimireihen gibt es fast so viele wie Felsen an den schottischen Küsten, sodass neue Formate dem Publikum etwas Originelles bieten sollten. Das gelingt der schottischen TV-Serie „Annika – Mord an Schottlands Küste“, die zuerst 2021 beim britischen Pay-TV-Sender Alibi lief und es wegen des großen Erfolgs zwei Jahre später auch noch auf BBC One schaffte. In Deutschland ist die Serie jetzt kostenlos verfügbar.

MEHR