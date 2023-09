"Andreas Kieling": TV-Rauswurf nach krassen Vorwürfen - Jetzt meldet sich Autorin zu Wort

Der Vorfall ereignete sich während den Dreharbeiten zu der Survival-Show "7 vs. Wild". Die drittel Staffel der Sendung sollte eigentlich im Winter ausgestrahlt werden. Doch nun kam alles anders. Laut Showgründer Fritz Meinecke hätte Andreas Kieling ,während eines Tanzes mit Ann-Kathrin Bendixen, sie an sich gedrückt und hätte sie an ihrem Po berührt. "In dem Moment war das für alle Beteiligten, die das gerade gesehen haben, ein absoluter Schockzustand", beschreibt Fritz Meinecke den Vorfall in einem YouTube-Video.