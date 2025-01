Anna und Gerald Heiser überrachen mit ihren Plänen für 2025

Erst vor Kurzem offenbarte Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, dass sie und ihr Mann Gerald in einer schweren Krise stecken und um ihre Ehe kämpfen müssen. Am 5. Dezember 2024 richtet sie sich mit emotionalen Worten an ihre Fans und schreibt: „Wir sind dabei uns zu verlieren - ein Satz, der seit Wochen in meinem Kopf herumschwirrt. Ein Satz, der nie dazu gedacht war, Spekulationen auszulösen, Aufmerksamkeit zu erregen, Likes zu sammeln oder gar Werbung zu machen […]. Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen - und doch beschreibt er unsere Realität.“ Neben den Existenzsorgen, die das Paar bereits längere Zeit quälen, steht nun auch ihre Liebe vor dem Aus. Doch wie geht es im neuen Jahr für sie weiter?

Neues Jahr, neues Glück?

Vor ein paar Tagen postete Anna Heiser ein Video auf Instagram, dass sie und Gerald tanzend im Sonnenuntergang am Strand zeigt. Dazu schreibt sie: „Ich starte ins Jahr 2025 mit demselben Mann, in den ich mich 2017 verliebt habe. Doch dieses Jahr wird mehr von uns fordern, als nur den Alltag zu meistern. Dieses Jahr werden wir versuchen, gemeinsam einen Weg zurück zu finden – zurück zu uns und unserer Liebe.“ Zudem gab sie zu, dass ein harter Weg vor ihnen liegt und es „verdammt schwer“ sei, „die alten Muster zu durchbrechen.“ Somit erwartet die beiden ein herausforderndes Jahr 2025, in welchem es heißt, sich als Paar wiederzufinden. In den Kommentaren unter ihrem Post finden sich viele Nachrichten von Fans, die ganz fest an die Liebe der beiden glauben. So schreibt eine Person beispielsweise: „Ich wünsche es euch so sehr, dass ihr euch wieder als Paar findet!“. Eine andere wiederum macht Anna und Gerald Mut: „Der Anfang ist getan, es gibt Hoffnung.“ Ob es die „Bauer sucht Frau“ Stars schaffen, ihre Liebe wieder neu entflammen, wird letztlich aber die Zeit zeigen.