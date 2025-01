Aus diesem Grund ist „Traumschiff“-Star Daniel Morgenroth nicht verheiratet

Als sich „Traumschiff“-Star Daniel Morgenroth und seine Schauspielkollegin Johanna Klante beim Filmdreh in Australien kennenlernten, sei es wie bei zwei Magneten gewesen. So beschreibt der 61-Jährige das erste Kennenlernen mit seiner Partnerin. Das ist nun 24 Jahre her. Viele Fans fragen sich, warum die beiden bisher nie geheiratet haben. Den überraschenden Grund hat Daniel Morgenroth nun verraten.