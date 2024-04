Bärbel Schäfer: "Ich wäre implodiert, wenn ich diesen Schmerz nicht aufgeschrieben hätte"

In den 90ern wurde Bärbel Schäfer mit ihrer Nachmittagssendung zur Talkshow-Ikone. Nach 22 Jahren kehrt die Moderatorin mit einer SAT.1-Neuauflage von "Notruf" zurück in Privatfernsehen. Im Interview spricht die 60-Jährige über den Tod ihres Bruders und wie ihr neuer Buchbestseller ihren Blick auf das Leben verändert hat.

Schäfer: Es ist vielleicht ein bisschen so, als würde man eine gute alte Freundin nach langer Zeit wiedersehen. Ich habe einen Youtube-Kanal und mache ein Format mit hochkarätigen Buchautoren, "book:deluxe". Das Moderieren habe ich nie unterbrochen. Ich glaube nicht, dass man mich jetzt neu anlernen muss. Und ein Zuhause habe ich mit meinem sonntäglichen Radio-Talk in der ARD bei HR3 seit mehr als 14 Jahren. Ich bin nur nicht mehr ... wie soll man sagen: "drauf". Ich war ein bisschen auf Fernseh-Entzug.

prisma: Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in Ihrer neuen Sendung?

Schäfer: Es erwarten sie echte Notfallsanitäter und Sanitäterinnen, die über ihre Erfahrungen in diesem ganz besonderen Arbeitsumfeld berichten. Es erwartet sie Einblicke unter der Nummer, die wir alle nicht wählen wollen. Wir richten den Blick auf bestimmte Notsituationen im Alltag. Und das ist wichtig. Denn auch, wenn man einen erste Hilfe-Kurs absolviert hat, schießt der Adrenalinpegel für uns Laien in einer Notsituation hoch.

Schäfer: Eine Zeitlang war meine Daily Show – "der Blick unter deutsche Dächer" – wie ein aufregender Rucksack für mich. Zugleich war es ein Wahnsinnsgeschenk. Wir haben nachts live gesendet, wir waren an Schauplätzen. Wir haben über Familie, die große Liebe oder Sex gesprochen. Aber auch über gesellschaftspolitische Themen. Eben alles, was unser Leben ausmacht. Beim neuen Format "Notruf" hat mich das Thema interessiert. Und hier wird nicht täglich, sondern im Block produziert. Das lässt sich gut vereinbaren mit meiner Familie und meinem Leben. Ich stehe ja sonntags für hr 3 an den Reglern und bin viel mit meinen Lesereisen unterwegs.

Schäfer: Nein. Aber ich glaube, ich wäre implodiert, wenn ich diesen Schmerz nicht aufgeschrieben hätte. Ich habe meinen einzigen Bruder verloren, der mein bester Freund, mein Mitbewohner, mein Geschäftspartner war. Und es gibt viele verwaiste Geschwister oder Eltern in unserem Land, die diesen Schmerz kennen. Ich war lange Botschafterin bei "Trauerland". Viele Menschen wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit Trauer, was sie zu Trauernden sagen sollen. Da wollte ich die Scheu nehmen.

Schäfer: In unserer hektischen Zeit ab und zu mal der Langsamkeit die Tür aufzuhalten, schadet nicht. Staunend auf die Natur, die wir alle weltweit mit Füßen treten, zu gucken. Das habe ich wiederentdeckt. Wir können uns von diesen Tieren, die in der Herde leben, viel abschauen. Sie sind familienorientiert, haben auch was Bescheidenes und Beständiges. Sie sind in der Gruppe stärker als alleine. Gerade weibliche Tiere unterstützen sich. Und ich glaube, wir brauchen alle Verbündete im Leben.