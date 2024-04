Barbara Schöneberger blitzt bei ihrem Idol Rainhard Fendrich ab: "Der hat mich abgesnobt"

Sie könne die Geschichte erzählen, so Schöneberger, weil sie glaube, "der hört das nicht". Rainhard Fendrich sei für sie ein "Jugend-Idol" gewesen: "Ich hab immer Austropop gehört und ich kenn jedes Lied von dem. Ich bin so ein Fan von ihm. Dann habe ich ihn mal getroffen und der hat mich so abgesnobt. Und ich dachte mir, ich könnte sein Typ sein, nicht, dass ich mir ein Leben mit ihm vorgestellt hätte, aber ich dachte, der freut sich, wenn ich ihm sage, dass ich ihn richtig toll finde, aber, he didn't!", sagte sie.