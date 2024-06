Barbara Schöneberger und ihr berühmter Ex-Freund: Das ist aus ihm geworden

Vor der Kamera nimmt Barbara Schöneberger selten ein Blatt vor dem Mund. Wenn es um ihr Privatleben geht, hält sich die Moderatorin allerdings etwas bedeckter. Doch das war nicht immer so. Bevor die 50-Jährige heiratete, war sie mit einem anderen Mann zusammen. Mit ihm zeigte sie sich häufiger in der Öffentlichkeit. Damals war ihr Partner noch Student, heute steht ihr Ex selbst in der Öffentlichkeit.