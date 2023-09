"Bares für Rares"-Star Horst Lichter erklärt neuen Look: "Ich wollte aussehen wie George Clooney"!

Doch offenbar wollte der 61-Jährige eine Veränderung: Neben dem Oberlippenbart hat die Gesichtsbehaarung des Moderators deutlich zugenommen, Lichter präsentiert sich in den neuen Folgen mit einem Vollbart. In einem Instagram-Video erklärt der ZDF-Moderator, warum er sich für die neue Bartfrisur entschieden hat.

Andere Geschichte zum Bart

Kürzlich klang die Erklärung zum neuen Vollbart noch ganz anders: In einem vom Videoanbieter Glomex veröffentlichten Video erklärte Lichter noch: "Ich kann Ihnen auch sagen, wie das zustande kam. Nicht etwa, weil ich mein Gesicht verstecken will. Ich hatte schlicht und einfach 14 Tage frei und keine Lust, mich zu rasieren." Am Ende dieser Zeit habe ihm der Look so gefallen, "dass ich gesagt habe: Das bleibt jetzt so."