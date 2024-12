"Bauer sucht Frau"-Paar gestehen Ehekrise: "Werde keine heile Welt mehr vorspielen"

In den bisherigen sechs Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich bereits 40 Bauern und Bäuerinnen in 22 Ländern auf 6 Kontinenten auf Partnersuche begeben. Nun laufen die Vorbereitungen für Staffel sieben. Wer die neuen Bauern sind, wohin die Reisen dieses Mal gehen und alle weiteren Infos zum neuen Liebes-Abenteuer gibt es hier.



Hitze, Trockenheit, Ernteausfälle: "Der enorme Druck erlischt jegliche Gefühle"

Nach der dramatischen Geburt von Töchterchen Alina Ende November 2023 plagten die beiden zuletzt Sorgen um ihre Farm in Namibia, wie unter anderem in der VOX-Auswander-Doku "Goodbye Deutschland" zu sehen war. Ein Grund liegt in der extremen Trockenheit in Namibia über die letzten zwei Jahre und damit verbundenen Ernteausfällen. Die Farm erwirtschaftet nicht mehr genug. Hinzu kommen Zinssteigerungen.