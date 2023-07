"Bauer sucht Frau"-Paar heiratet - Inka Bause feiert mit

Bauer findet Frau: Inka Bause hat es wieder einmal geschafft, zwei einsame Herzen zusammenzubringen. Vanessa und Nils lernten sich in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Nun heirateten die beiden, selbstverständlich mit der Moderatorin an ihrer Seite.

Eine weitere Erfolgsgeschichte der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau": Zwei Jahre ist es her, dass sich Vanessa und Nils in der Show kennengelernt haben – nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Zur Zeremonie auf dem Hof der beiden war auch Moderatorin Inka Bause eingeladen. Die nahm die 54-Jährige gerne an und feierte das Paar gemeinsam mit deren Familie und Freunden – darunter auch die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Kai sowie Bruno und Anja, die sich ebenfalls durch die Show kennengelernt haben und bereits 2009 heirateten.