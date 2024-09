"Bauer sucht Frau"-Stars Narumol und Josef im Interview: Tochter Jenny auch bald in RTL-Show?

Seit 20 Jahren flimmert "Bauer sucht Frau" über die Bildschirme. Zu den absoluten Lieblingen aus allen Staffeln gehört das Paar Narumol und Josef. Als die Thailänderin und der Landwirt sich 2009 durch die RTL-Sendung kennenlernten, änderte sich schlagartig ihr Leben. Die beiden heirateten 2010 und ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Jorafina zur Welt. Zur Familie gehört ebenso Jenny, die Narumol in die Ehe und auf den Hof mitbrachte. Im Interview haben die beiden verraten, an welchen Projekten sie arbeiten, welchen Einfluss Jenny auf ihre Beziehung hatte und wie sie damit umgehen würden, wenn auch die 25-Jährige an der RTL-Kuppelshow teilnehmen würde.

2009 habt ihr euch bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Seitdem steht ihr in der Öffentlichkeit und habt an weiteren TV-Formaten teilgenommen. Gibt es etwas, das ihr heute anders machen würdet?

Josef: Nein, eigentlich nicht. Das hat mich gefreut und es war eine wunderbare Zeit.

Was habt ihr bisher mit euren Fans erlebt? Besuchen sie euch auf eurem Hof?

Josef: Wir haben viele positive Erfahrungen gemacht. Mich hat es auch gefreut, wenn Fans gekommen sind und ein kurzes Gespräch wollten. Dann haben sie eine Autogrammkarte gekriegt und dann sind sie wieder gefahren. Meistens sind das Urlaubsgäste gewesen, die bei uns in der Nähe ihren Urlaub verbracht haben. Österreicher, Schweizer haben uns schon besucht.

Worüber könnt ihr euch so richtig ärgern und aufregen im Alltag?

Josef: Ja, so was gibt es bei uns auch. Wenn man irgendwas nicht aufgeräumt hat und man dann darüber stolpert. Eine Pappschachtel auf dem Boden liegt und man aufpassen muss, dass man da nicht drüber fliegt. Aber so richtig kann ich mich nicht über so was aufregen. Narumol kann sich besser aufregen.

Gibt es eine TV-Show, an der ihr noch gerne teilnehmen möchtet?

Narumol: Ich habe viele Anfragen, aber ich bin immer vorsichtig. Wenn mir ein Format nicht passt, dann nehm‘ ich das nicht an.

Josef: Ich würde mich freuen, wenn man etwas mit einer Weltreise auf einem Schiff gekriegt hätten oder eine Ballonfahrt. Aber Narumol hat vor dem Fliegen Angst, da können wir das nicht machen. Und vor Wasser habe ich Angst, ich kann nicht schwimmen. Da versuchen wir so etwas zu vermeiden.

Verfolgt ihr die neuen Staffeln von "Bauer sucht Frau"?

Josef: Durch "Bauer sucht Frau" sind wir bekanntgeworden, da verpassen wir keine Folge. Das freut uns und der nächsten Staffel fiebern wir schon wieder entgegen. Hoffentlich kommen viele neue Paare zusammen. Aber wie das Schicksal so spielt, gehen auch viele Beziehungen wieder in die Brüche. Für die, die zusammenkommen, freut es mich richtig. Wenn sie dann auch noch geheiratet haben und Kinder gekriegt haben, dann ist das das Schönste, was dir im Leben passieren kann.

Es ist noch nicht so lange her, da ist ein gemeinsames Foto von euch mit dem "Bauer sucht Frau"-Paar Hans und Elke aufgetaucht. Seid ihr noch mit anderen Paaren befreundet? Und gibt es regelmäßige Treffen mit anderen Paaren?

Josef: Regelmäßige Treffen gibt es nicht, aber Telefonate. Mit Bruno und Anja, oder auch Iris und Uwe. Mit einigen telefoniert man schon, aber nicht mit allen Bauern. Wir haben auch nicht die Zeit dazu.

Narumol: Die Elke und der Hans haben in der Nähe Urlaub gemacht und dann sind sie bei uns spontan vorbeigekommen. Ich finde sie sympathisch und dann habe ich sie auf einen Kaffee eingeladen. Elke und Hans waren ja auch bei "Bauer sucht Frau" und so konnten wir unsere Erfahrungen austauschen.



Seit 14 Jahren seid ihr nun schon verheiratet. Habt ihr einen Tipp, für eine gut funktionierende Beziehung?

Josef: Eine Beziehung funktioniert gut, wenn keine dritten mit dabei sind. Bauern, die dann eine Freundin haben, die dann in eine Großfamilie einheiratet, mit Großvater und Großmutter, die dann auch noch mitbestimmen. Daran können viele Paare scheitern. Bei uns war das anders. So konnten wir unser Glück selber meistern.

Hat Narumols Tochter Jenny einen Einfluss auf eure Beziehung gehabt?

Narumol: Ja klar, darüber habe ich mit Jenny gesprochen. Die Idee einen Mann über "Bauer sucht Frau" zu finden kam von ihr. Das kam gar nicht von mir. Sie hat gesagt 'Schau doch mal Mama, vielleicht findest du dort einen'. Dann habe ich Josef kennengelernt und mit Jenny über ihn gesprochen, ob wir alle zusammenpassen. Und so konnte ich die Entscheidung treffen.

Was würdet ihr denn sagen, wenn Jenny bei "Bauer sucht Frau" mitmachen wollen würde?

Narumol: Im Moment hat sie noch keinen Partner und Jorafina hat noch keinen Freund. Aber irgendwann, wenn die Zeit da ist und sie das will, dann kann sie das gerne machen. Ich finde das nicht schlecht, aber sie muss das wollen.

Josef: Wir haben ihr schon mal gesagt, sie könnte doch bei "Bauer sucht Frau" mitmachen. Ich würde mich schon freuen, wenn sie da mitmachen würde, weil du eine große Auswahl hast und selber bestimmen kannst, welchen Partner du nehmen möchtest. Jenny ist ja eine flotte, junge, schöne Frau, dass sie keinen finden würde, das glaube ich nicht. Sie ist jetzt 25 Jahre alt und studiert aktuell noch, aber es dauert nicht mehr lang, dann ist sie damit auch fertig.

Welche neuen Projekte stehen bei euch an?

Josef: Dieses Jahr wollen wir ein bisschen umbauen. Wir haben einen Stall gebaut, nun müssen wir erstmal schauen, dass wir von den Kosten runterkommen. Dafür haben wir extra einen Kredit aufgenommen. Aber kleinere Projekte können wir trotzdem machen, wie einen Wintergarten oder Narumol hat jetzt einen Pizzaofen gebaut. So kleinere Sachen machen wir. Ich habe schon gesagt, Narumol sollte mal bei einer Kochsendung im Fernsehen mitmachen. Da ist sie bisher noch nicht eingeladen worden, aber ich bin mir sicher, dass sie dort erfolgreich kochen kann.

Habt ihr einen Film- bzw Streamingtipp für unsere Leser?

Josef: Wir schauen nur "Bauer sucht Frau". Ganze Wochen und Monate haben wir kein Fernsehen laufen, aber wenn "Bauer sucht Frau" kommt, das ist bei uns ein Muss. Jetzt sind wir schon ganz gespannt, bis die erste neue Sendung am 30. September kommt.