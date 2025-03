Beatrice Egli und das Baby: Wer wird der Vater ihres Kindes?

Immer wieder wird spekuliert, ob Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein paar sind. Die beiden sind häufig zusammen in Schlagershows zu sehen und pflegen ein inniges Verhältnis. Doch ein Liebespaar scheinen die Schlagerstars nicht zu sein. Nun hat die 36-Jährige einen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Nachwuchs ist bei Beatrice Egli offenbar ein aktuelles Thema, wie sie verriet. Ist Beatrice Egli schwanger?

Beatrice Egli zwischen Kind und Karriere

Beatrice Egli stammt aus einer großen Familie. Ihre Eltern betreiben in der Schweiz eine Metzgerei haben insgesamt vier Kinder. Von so vielen Sprösslingen träumt auch der Schlagerstar. „Ich liebe Kinder über alles und bin ein totaler Familien-Typ“, verriet die 36-Jährige der „Illu der Frau“. Und nicht nur dass, die Schlagersängerin hatte schon vor längere Zeit geplant, wie sie ihre terminreiche Karriere mit dem Muttersein in Einklang bringen kann. "Man kann alles gut unter einen Hut bekommt. Kinder und Karriere. Da bin ich mir sicher", hatte die Schweizerin bereits geplant. Doch wie ist der aktuelle Stand? Bekommt die "Alles, was du brauchst"-Sängerin bald Nachwuchs?