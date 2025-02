"Bergdoktor"-Rolle hat Spuren bei Ronja Forcher hinterlassen: "ausgequetscht wie eine Zitrone"

Für Ronja Forcher ist ihre Rolle in der TV-Serie "Der Bergdoktor" ein großer Teil ihres Lebens. Die Schauspielerin mimt seit 2008 die Tochter von Martin Gruber. Mit neun Jahren fing alles an. Heute ist Ronja Forcher 28 Jahre alt. Wie es für den "Bergdoktor"-Star ist, quasi vor dem TV-Publikum aufzuwachsen, hat Ronja Forcher nun beschrieben: „Manchmal bin ich ausgequetscht wie eine Zitrone“.

In der Arztfamilie Gruber am Wilden Kaiser ist immer viel los. Ob privat oder beruflich, Hans Sigl hat als Dr. Marin Gruber immer alle Hände voll zu tun. Auch im Leben seiner TV-Tochter Lilli gibt es zahlreiche Hochs und Tiefs. Im Laufe der Jahre hat sich Lilli, aber auch Ronja Forcher, vom Kind zu einer erwachsenen Frau entwickelt. Die TV-Zuschauer konnten der Schauspielerin beim Erwachsenwerden zuschauen. Haben die Dreharbeiten Spuren bei der 28-Jährigen hinterlassen?

Die emotionalen Szenen haben Spuren bei ihr hinterlassen. „Wenn man diese großen Szenen spielt, in denen für deine Rolle gerade die Welt untergeht, ist das nichts, was du einfach so abschüttelst“, erklärt Ronja Forcher. Doch die Kollegen am Set helfen, Ablenkung zu finden und somit etwas von der Seele abzuschütteln. Zudem sei ein weiteres Rezept viel Schlaf.