"Bergretter" Sebastian Ströbel über seine Kindheit: "Habe früh gesehen, was eine bunte Gesellschaft ist"

Dreharbeiten in der Ferne sind für Schauspieler wohl immer mit einer gewissen Herausforderung verbunden. Sebastian Ströbel, das Gesicht der "Bergretter", kann ein Lied davon singen. 1.000 Kilometer legt er in Dreh-Zeiten wöchentlich zwischen der Steiermark und Hamburg zurück, wie er im Interview mit der Agentur teleschau erklärt.

Kürzlich hat der Schauspieler ein Buch veröffentlicht, das Einblicke hinter die Kulissen der Serie gibt. Doch warum nimmt für Ströbel seine Familie eine so zentrale Rolle in seinem Beruf ein?

In "einem liebevollen Umfeld" aufgewachsen

Er wisse den Wert der Familie auch aufgrund der eigenen Sozialisierung zu schätzen. "Ich habe früh gesehen, was eine bunte Gesellschaft ist. Das fand ich immer toll", so Ströbel. "Und ich hatte das große Glück, in einem liebevollen Umfeld groß zu werden. Meine Eltern, die es selbst in ihrem Leben sicher nicht immer schön hatten, haben sehr stark versucht, uns Werte mitzugeben. Wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man seinen Weg geht. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar."