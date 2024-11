"Bergretter" Sebastian Ströbel zwischen Familie und Beruf: "Momente, in denen man kaum Luft kriegt"

Langweilig wird es Sebastian Ströbel sicherlich nicht. "Der Bergretter" ist für die beliebte ZDF-Serie im Einsatz, Autor, politisch engagiert, arbeitete an weiteren Projekten, hat eine Ehefrau und vier Töchter. Über 2.000 Kilometer trennen seinen Wohnort vom Drehort. Für Sebastian Ströbel ist es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. "Es gibt die Momente, in denen man kaum Luft kriegt", gibt der 47-Jährige zu.

Viele Aufgaben, wenig Zeit

Sebastian Ströbel wohnt mit seiner Ehefrau Kristina und den vier Töchtern in Hamburg. Der Drehort für die Serie "Die Bergretter" befindet sich in Ramsau. Insgesamt sieben Monate im Jahr steht der gebürtige Karlsruher für "Die Bergretter" vor der Kamera. Doch der 47-Jährige ist ein absoluter Familienmensch und pendelt zwischen Norddeutschland und Österreich. Für Sebastian Ströbel bedeutet das eine Menge Stress. "Natürlich komme ich auch an meine Grenzen. Es gibt die Momente, in denen man kaum Luft kriegt, weil man von den Sorgen des Alltags zerfressen wird", gibt der Schauspieler zu.