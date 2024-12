Betrunkener Florian Silbereisen randaliert auf Weihnachtsmarkt: "Ist mir sehr peinlich“

Florian Silbereisen , sonst bekannt als Schwiegermutterliebling und für seine Bodenständigkeit, machte Schlagzeilen, als er auf einem Weihnachtsmarkt randalierte. Wegen des Schlagerstars wurde sogar die Polizei gerufen. Ein Skandal, an dem Stefan Raab in seiner RTL-Show große Freude hatte.

Vorfall ist Schlagerstar "peinlich"

Stefan Raab sprach in seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" (am Mittwoch, dem 20. November) bei RTL+ das Thema Weihnachtsmarkt an. Die GEMA hat die Abgaben für Lieder erhöht, weshalb auf den festlichen Märkten weniger Musik gespielt werden soll. Das war eine gute Überleitung für den Showmaster, um an einen gewissen Vorfall auf dem Passauer Weihnachtsmarkt zu erinnern. Damals randalierte Florian Silbereisen in der Altstadt, dass die Polizei gerufen werden musste. Heute ist die Angelegenheit dem 43-Jährigen unangenehm. „Das ist mir sehr peinlich“, erklärte der Schlagerstar im Nachhinein.