Bill Kaulitz hält "Sommerhaus der Stars"-Paar für "völlig irre"

Im Gespräch mit seinem Bruder Tom Kaulitz berichtet der 35-Jährige: "Was für Allianzen die da bilden! Ich denke mir auch jedes Mal: Was denkt ihr eigentlich, wie ihr rüberkommt? Das ist das Lustige, die sehen sich selbst ja so gar nicht." Der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Raúl Richter etwa schätze seine Außenwirkung gänzlich falsch ein. "Der denkt dann, er ist total sympathisch und macht da Allianzen und Absprachen und fühlt sich wie so ein Klassenbester. Der denkt, er ist total beliebt."