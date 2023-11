"Busenkranz und Pussybrezel": Shirin David spaltet das Netz mit Nacktfoto

Shirin David ist in der aktuellen Staffel von "The Voice Of Germany" als Coach zu sehen. Doch nun hat der Rapstar mit einer ganz anderen Sache auf sich aufmerksam gemacht. Die 28-Jährige präsentierte sich quasi unverhüllt im Netz. Die Meinungen zu dem Bild gehen auseinander.

Eine schöne Frau, bis auf die Schuhe splitterfasernackt. Außer Haaren trägt sie nichts am Körper. Ihre Mähne umrankt ihren Oberkörper. Die Brüste umspannt ein geflochtenes Kunsthaar-Band, vor den Schambereich hält sie eine kleine zur Brezel geformte Flechtarbeit aus Kunsthaar. Das Nacktbild, das Shirin David gestern Mittag auf ihrem Instagram-Portal (6,4 Millionen Follower) von sich veröffentlichte, sorgte für Furore: In den ersten 30 Minuten gab es über 30.000 Likes, nach 20 Stunden waren es fast 125.000.

Shirin David erläutert ihr Bild "Der Busenkranz und die Pussybrezel, iconic!", jubelte Künstlerkollegin und Ex-Domina Ivana Vladislava über das Foto von Shirin David und bringt es damit ganz gut auf den Punkt. "Legendär" ist das Foto bereits jetzt. Auch wenn die Fan-Kommentare dazu nicht alle so begeistert ausfallen wie der von Vladislava.

Im Gespräch mit "Bild" erklärte Barbara Schirin Davidavicius, wie die Rapperin bürgerlich heißt, dass vor allem die delikate Platzierung der "Pussybrezel" gar nicht geplant war. "Mein Hair-Stylist hat für dieses Shooting eine Brezel gebaut, die für meinen Kopf vorgesehen war", erläuterte sie "Bild". "Aber ich habe sie dann einfach vor mich gehalten, die Brezel landete an einer anderen Stelle und so ist dieses unfassbare Shooting entstanden." Davids Fazit: "Die besten Ideen sind eben die spontansten."

Hinter dem Shooting steckt indes Kalkül. Es geht um den Hinweis auf Davids neuestes musikalisches Projekt. "heidi von den hills am 17.11.23" lautet die Caption zum Bild. "Heidi" ist ein neuer Song, der auf dem kommenden Album "Bitches Brauchen Rap" zu finden sein wird und in dem David über erotische Fantasien rappt, wie "Bild" berichtet. Das Erfolgsalbum von 2021 will David in einer überarbeiteten und ergänzten Neuauflage auf den Markt bringen.

Zwischen Begeisterung und kritischen Kommentaren Viele Fans feiern den Instagram-Beitrag der Künstlerin, die noch bis 23. November auf Tournee ist. "Wir haben alle gezoomt, das kann hier niemand verleugnen", heißt es in einem ehrlichen Kommentar. Ein anderer Fan schreibt "Neue religiöse Bewegung in Deutschland mit Göttin Shirin", andere begeisterte Stimmen lauten "Du Rakete", "Hammer-Frau", "Das ist Kunst" oder "Curvy wie die Berge bei Heidi".

Andere wiederum sehen die nacktesten Tatsachen nicht ganz so entspannt. "Schämen solltest du dich", schreibt eine Userin, andere kritische Kommentare lauten "Und das zum Thema ich will ein Vorbild für Jüngere sein" sowie "Und sich dann beschweren, warum man sexualisiert wird". Ein anderer höhnt: "Wenn die Musik so mies ist, dass man anders auf sich aufmerksam machen muss."

