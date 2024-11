Bushido will ins "Sommerhaus der Stars": Anna-Maria stellt RTL pikante Bedingung

Alle Infos zur neuen ZDF-Live-Sendung

"Giovanni Zarrella Show" nach heftiger Kritik: Wie wird die neue Show am 9. November?

Zuletzt wurde die Kritik an Schlager-TV-Shows, wie von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella, immer lauter. Nicht nur Zuschauer, sondern auch Schlagerstars kritisierten das Vorgehen in den Sendungen. Am 9. November wird Giovanni Zarrella wieder auf Sendung gehen. Ob sich nun etwas am Konzept der Schlagershow geändert hat?

MEHR