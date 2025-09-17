Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter

Cheyenne Ochsenknecht (25) denkt laut über einen radikalen Schritt nach. In der Familien-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" erzählt sie, dass sie ihren berühmten Nachnamen ablegen könnte.

Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (61) lebt mit ihrem Mann Nino Sifkovits (30) und den beiden Kindern auf einem Bauernhof in der Südsteiermark. Dort fühlt sie sich offenbar wohler als auf roten Teppichen. "Der Gedanke kam bei mir hin und wieder auf, da ich mich nicht nur über meinen Namen definieren möchte", sagte sie die Tage dem "Stern".

Ihre Mutter reagiert auf die Idee "geschockt" und "entsetzt". Ehemann Nino hat dagegen Verständnis: "Ich glaube, das wird sie vielleicht dann auch mal ein bisschen befreien von den Lasten, die der Name auch mitbringt", erklärt er.

Cheyenne und ihre berühmte Familie Denn der Name Ochsenknecht steht nicht nur für Ruhm. Auch Skandale begleiten die Familie. Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (33) tritt zwar mittlerweile als Reality-Star in Formaten wie "Villa der Versuchung" auf, sorgte aber kürzlich mit einer Verurteilung wegen einer offenen Hotelrechnung für Schlagzeilen. Immerhin hat er sich mit Yeliz Koç (31), der Mutter seiner Tochter Snow, wieder versöhnt.

Cheyenne betont, dass ihr Bruder nicht der Grund für ihre Überlegungen ist. Nach einer Phase der Funkstille verstehen sich die beiden wieder gut. Jimi selbst dachte vor drei Jahren über eine Namensänderung nach. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) dagegen nimmt die Überlegungen seiner Schwester mit Humor.

Eine Namensänderung kann auch als Botschaft an ihren Vater Uwe Ochsenknecht (69) verstanden werden. Cheyenne erklärte vor Monaten, dass er "in ihre gesunde Welt" nicht rein passe. Klar ist: Die junge Mutter braucht den berühmten Nachnamen nicht mehr, um ihren Weg zu gehen – egal ob im Rampenlicht oder fern davon.