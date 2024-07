Christoph Kramer veröffentlicht erstes Buch 2025: Darum geht es in dem Roman

Dreh der 18. Staffel

Überraschung beim "Bergdoktor": Nächste Staffel mit Mark Kellers Sohn Aaron?

In den vergangenen Wochen hat das "Bergdoktor"-Team die neuen Episoden für die 18. Staffel der ZDF-Serie gedreht. Mark Keller spielt seit 2008 Martin Grubers Kumpel Alexander Kahnweile. Der 59-Jährige wird natürlich auch in den neuen Folgen im Einsatz sein. Doch es konnte zu einer überraschenden Rollenbesetzung kommen. Es sieht so aus, als könnte Mark Kellers Sohn Aaron ebenfalls Teil von "Der Bergdoktor" werden.

