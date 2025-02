Claudia Obert macht bizarres Duell vor "Promis unter Palmen"-Start

Wer hätte das gedacht, dass die umstrittene Skandal-Show "Promis unter Palmen" doch ihren Weg zurück ins TV findet. Am 17. Februar 2025 startet eine neue Staffel in Sat.1. Es werden wieder neue Prominente in die Villa einziehen. Eine von ihnen weiß genau, auf was sie sich da einlässt - Claudia Obert wird, trotz schlechter Erfahrungen mit der Show, erneut daran teilnehmen. Dieses Mal hat sich die Unternehmerin vorbereitet Wie das aussah, hat ihr Freund Max Suhr verraten.

"Behind the Scence"-Video veröffentlicht Einen ersten Eindruck können sich Fans der Show bereits jetzt verschaffen. Sat.1 hat ein Video veröffentlicht, dass die Promis bei Fotoshootings und Dreharbeiten für die neue Staffel "Promis unter Palmen" zeigt. "Sonne, Strand und gute Laune! Ein kleiner Blick hinter die Kulissen von "Promis unter Palmen", schreibt der Sender zu dem Video, dass auf Instagram veröffentlicht wurde.



Claudia Obert und Max Suhr im speziellen Duell Wieder mit dabei ist Claudia Obert, bekanntermaßen Skandal-Nudel und Unternehmerin aus Hamburg. Mit ihrem 36-Jahre jüngeren Freund Max Suhr sorgte die 63-Jährige schon für so manche Eskapaden. Gerne plaudern die beiden intime Details aus ihrer Beziehung aus oder setzten sich skandalös in Szene, wie im "Sommerhaus der Stars", an dem das skurrile Paar 2023 teilgenommen hat. Für das aktuelle "Promis unter Palmen"-Abenteuer hat sich Claudia Obert gemeinsam mit Max Suhr vorbereitet, der allerdings nicht mit in die Villa einziehen wird. Wie das aussieht, hat der Hamburger in einem Interview mit Blitzlichtgewitter für TikTok verraten.

Darum ist Claudia Obert erneut bei "Promis unter Palmen" "Wir haben uns davor hingesetzt und ich hab' drei Magnumflaschen, vier Magnumflaschen geholt und haben dann Kampfsaufen gemacht. Wer zuerst alle ausgetrunken hat, der hat gewonnen". Es soll zu einem harten Rennen gekommen sein, doch die Siegerin in diesem Trink-Duell war - wie hätte es auch anders sein können - Claudia Obert. Warum die Millionärin erneut an der Show teilnimmt, obwohl sie beim letzten Mal von ihrem Mitstreiter gemobbt wurde, erklärte Max Suhr ebenfalls. "Wir mögen Moneten", so die trockene Antwort von Claudia Oberts Freund.