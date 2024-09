Claudia Obert und Max Suhr noch zusammen? Unternehmerin klärt über Beziehung auf

„Ich war mit 24 schon so geil wie heute", erklärt Claudia Obert im Interview mit Bild auf die Kuschel-Bilder angesprochen. Seit dem Sommer 2022 ist die "Ex-Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin mit ihrem 36 Jahre jüngeren Freund Max Suhr liiert. Dass die beiden eine offene Beziehung führen, ist längst bekannt. Ist also der österreichische Rapper „Arkan45" der neue Liebhaber der Trash-Ikone?

Viele hätten nicht vermutet, dass die Beziehung von Claudia Obert und Max Suhr so lange hält. Das ungewöhnliche Paar ist seit zwei Jahren zusammen. Die beiden Reality-Stars leben eine ungewöhnliche Beziehung. Doch wie sehen die beiden ihre Zukunft? Soll es mal eine Hochzeit geben? Die Unternehmerin hat nun verraten, was sie plant und warum ihre Beziehung so gut funktioniert.

Der 24-Jährige schwärmt jedenfalls von Claudia Obert und gestand ihr bereits seine Liebe. Gemeinsam rekelten sie sich auf einem Sofa in Raubtier-Optik (zusehen im Musikvideo des Rappers). Dabei massierte er ihr auch die Füße. Die beiden verbrachten bereits private, gemeinsame Zeit in Hamburg und feierten zusammen auf der Dschungelcamp-Party von Entertainer Julian F. M. Stoeckel.

Was sagt Claudia Obert über den Rapper?

Dass der Musiker noch jünger ist als ihr aktueller Freund, ist für Claudia Obert selbstverständlich kein Problem: "Es kommt bei mir nicht aufs Alter an. Es kommt an auf die Persönlichkeit, auf die Attitüde, auf das gewisse Etwas. Und ich kann mich in einen Mann in jedem Alter verlieben". Doch „Arkan45" scheint nicht der richtige Lover für die Trash-Queen zu sein. „Die Rapper-Optik ist nicht wirklich meins, ich stehe eher auf Schlagersänger!", so die Hamburgerin.