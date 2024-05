Claudia Obert wünscht sich für ihren Partner Max Suhr eine "besondere, junge Frau"

Folge 7

„Bauer sucht Frau international“: Tränenreicher Abschied und eine schwere Entscheidung

In Folge 7 standen sowohl bei Kaffeebäuerin Marisol in Kolumbien, als auch in Österreich bei Pferdewirt Gerfried eine große Entscheidung an. Wer darf die restliche Hofwoche bleiben, wer muss gehen? In Brasilien flossen außerdem jede Menge Tränen...

