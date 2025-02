Darum brach "Bergdoktor" Hans Sigl den Kontakt zu seinen Eltern ab

Mitten in der Staffel

"Der Bergdoktor" fliegt überraschend aus dem ZDF-Programm

Mitten in der 18. Staffel nimmt das ZDF den "Bergdoktor" aus dem TV-Programm. Warum das so ist, was der Sender stattdessen zeigen wird und wie es mit Martin Gruber weitergehen wird, erfährst du hier.

MEHR