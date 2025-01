Das machen Florian Silbereisen und eine Kollegin hinter der Bühne

Schauspieler der Kult-Sitcom

"Eine schrecklich nette Familie": Das ist aus Al, Peggy und Co. geworden

Ein erfolgloser Schuhverkäufer und seine spezielle Familie: in den 80er- und frühen 90er-Jahren wurde "Eine schrecklich nette Familie" (Originaltitel: Married... with Children) zu einer der populärsten Sitcoms im deutschen Fernsehen. Nach dem Ende der Kult-Serie 1997 sind die Schauspieler unterschiedliche Wege gegangen. Die Fotostrecke zeigt, was "Al, Peggy und Co" heute machen.

