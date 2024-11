Das sagt Dieter Bohlen zum DSDS-Aus von Schützling Pietro Lombardi

In der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sitzen in der aktuellen Staffel 21, die seit Mitte September auf RTL ausgestrahlt wird neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana auch Pietro Lombardi in der Jury. Bisher war die Stimmung zwischen ihnen harmonisch. Doch das änderte sich plötzlich, als der Pop-Titan mit seinem „Ziehsohn“ Pietro schimpfte. Was war passiert?

Das sagt Dieter Bohlen

Der ehemalige Sieger der Casting-Show soll durch den Rapper Bushido ersetzt werden. Dieter Bohlen, der sich zum Zeitpunkt des Erscheinens der Berichte in Dubai befand, kommentierte gegenüber „bild.de“: „Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt.“ Der Poptitan wolle sich jetzt erst einmal auf das Finale am Samstag konzentrieren.